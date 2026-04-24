Налоговая через суд взыскивает задолженность с певца Покровского*

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Налоговая через суд взыскивает задолженность с лидера группы "Ногу свело!" Макса Покровского* (признан в РФ иноагентом), следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что заявление к Покровскому* о взыскании задолженности по уплате налогов принято к производству московским судом, заседание назначено на 28 апреля.

Истцом значится ИФНС России №33 по городу Москве , данная инспекция обслуживает налогоплательщиков района Митино . По данным ряда СМИ, Покровский* владеет четырехкомнатной квартирой возле станции метро "Митино".

Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы.

Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние и участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов.

Несколько лет назад Покровский* переехал в США