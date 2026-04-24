Рейтинг@Mail.ru
Налоговая через суд взыскивает задолженность с певца Покровского* - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 24.04.2026 (обновлено: 06:19 24.04.2026)
Налоговая через суд взыскивает задолженность с певца Покровского*

© @max_pokrovskiy
Макс Покровский* в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Налоговая через суд взыскивает задолженность с лидера группы "Ногу свело!" Макса Покровского*.
  • Заявление о взыскании задолженности по уплате налогов принято к производству московским судом, заседание назначено на 28 апреля.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Налоговая через суд взыскивает задолженность с лидера группы "Ногу свело!" Макса Покровского* (признан в РФ иноагентом), следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что заявление к Покровскому* о взыскании задолженности по уплате налогов принято к производству московским судом, заседание назначено на 28 апреля.
Истцом значится ИФНС России №33 по городу Москве, данная инспекция обслуживает налогоплательщиков района Митино. По данным ряда СМИ, Покровский* владеет четырехкомнатной квартирой возле станции метро "Митино".
Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы.
Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние и участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов.
Несколько лет назад Покровский* переехал в США.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента,
РоссияМоскваМитино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала