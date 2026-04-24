Набиуллина рассказала, что будет с наличными с вводом цифрового рубля

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Наличные никуда не уходят, останутся в обороте и после внедрения цифрового рубля, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Наличные никуда не уходят и останутся. Ну и цифровой рубль также очень постепенно будет входить в наш обиход", - сказала она в ходе пресс-конференции.
