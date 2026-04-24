Юрист предупредила об опасности сбора денег через соцсети

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В социальных сетях набирает популярность тренд на сбор денег с подписчиков «на закрытие ипотеки или кредита».
- Сбор средств через социальные сети может повлечь правовые риски, если будет доказан факт мошенничества или незаконного предпринимательства.
- При систематическом поступлении денег на банковские счета возможно внимание налоговых органов, а банки вправе приостанавливать операции при выявлении подозрительных транзакций.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Тренд в социальных сетях со сбором денег с аудитории "на кредит или ипотеку" может грозить блокировкой счетов от налоговых органов и даже уголовным преследованием, если будет доказан факт мошенничества или незаконного предпринимательства, рассказала РИА Новости правозащитница, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Евгения Сабитова.
Как выяснило агентство, в соцсетях набирает популярность тренд на сборы денег с подписчиков. Создатели контента заявляют, что деньги пойдут "на закрытие ипотеки или кредита". Суть тренда, который набирает сотни тысяч просмотров, - отправить блогеру всего 50 или 100 рублей.
"Практика сбора средств через социальные сети действующим законодательством не запрещена, но в ряде случаев может повлечь правовые риски", - сказала агентству Сабитова.
Если человек вводит аудиторию в соцсетях в заблуждение относительно целей сбора денег или своего настоящего финансового положения, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество по статье 159 УК РФ, и ему грозит лишение свободы на срок вплоть до десяти лет, уточнила собеседница агентства.
Также, по словам Сабитовой, при систематическом поступлении денег на банковские счета возможно внимание от налоговых органов в части соблюдения требований Налогового кодекса России. Кроме того, банки вправе приостанавливать операции при выявлении подозрительных транзакций в соответствии с законом "О противодействии отмыванию доходов", добавила правозащитница.
