СК будет расследовать смерть волонтера, на которую натравили собаку в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти 35-летней жительницы Омска Валерии Беловой.

Месяц назад ее избил мужчина и натравил на нее бойцовую собаку.

Изначально инцидент расследовали по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти зоозащитницы, на которую натравили бойцовую собаку.

« "Следственными органами СК России по Омской области проводится процессуальная проверка. Кроме того, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, в производство следователей регионального СК", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В конце марта двое нетрезвых мужчин со стаффордширским терьером избили 35-летнюю Валерию Белову, а затем натравили на нее собаку. Сегодня в соцсетях появилась информация о смерти женщины.

Полиция нашла и опросила всех участников конфликта и очевидцев, а также приобщила к материалам проверки запись камеры видеонаблюдения. Уголовное дело изначально возбудили по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. По данным следствия, погибшей выдавали направление на судебно-медицинский осмотр, а на ее теле не нашли внешних признаков насилия.