СК будет расследовать смерть волонтера, на которую натравили собаку в Омске - РИА Новости, 24.04.2026
21:44 24.04.2026 (обновлено: 22:07 24.04.2026)
СК будет расследовать смерть волонтера, на которую натравили собаку в Омске

РИА Новости: СК займется делом о смерти омички после нападения с собакой

© Фото : Валерия Зима/ВКонтакте
Валерия Белова - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото : Валерия Зима/ВКонтакте
Валерия Белова
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти 35-летней жительницы Омска Валерии Беловой.
  • Месяц назад ее избил мужчина и натравил на нее бойцовую собаку.
  • Изначально инцидент расследовали по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти зоозащитницы, на которую натравили бойцовую собаку.
"Следственными органами СК России по Омской области проводится процессуальная проверка. Кроме того, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, в производство следователей регионального СК", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В конце марта двое нетрезвых мужчин со стаффордширским терьером избили 35-летнюю Валерию Белову, а затем натравили на нее собаку. Сегодня в соцсетях появилась информация о смерти женщины.
Полиция нашла и опросила всех участников конфликта и очевидцев, а также приобщила к материалам проверки запись камеры видеонаблюдения. Уголовное дело изначально возбудили по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. По данным следствия, погибшей выдавали направление на судебно-медицинский осмотр, а на ее теле не нашли внешних признаков насилия.
Сама женщина писала на странице во "ВКонтакте", что ей пришлось отказаться от госпитализации, поскольку у нее пять собак. Позднее начались осложнения и она не раз теряла сознание у себя дома.
