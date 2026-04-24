Рейтинг@Mail.ru
В нижегородской деревне ввели режим ЧС из-за оползней - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 24.04.2026 (обновлено: 19:39 24.04.2026)
В нижегородской деревне ввели режим ЧС из-за оползней

В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за оползней в деревне Караулово

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСтены и башня Нижегородского кремля
Стены и башня Нижегородского кремля - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Стены и башня Нижегородского кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Караулово Кстовского района введен режим чрезвычайной ситуации из-за оползней.
  • Основной причиной оползневых процессов является переувлажнение грунтов, также на ситуацию повлияли вывод канализационных стоков в овраг, засыпка оврага мусором и пригруз края оврага новыми строениями.
  • Жителям четырех домовладений предложили жилье в маневренном фонде, решается вопрос о реквизиции четырех домов и двух земельных участков, находящихся в частной собственности.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в деревне Караулово Кстовского района, где несколько домов сползают в овраг, основной причиной оползневых процессов является переувлажнение грунтов, сообщили РИА Новости в администрации Нижнего Новгорода.
Ранее в соцсетях была размещена информация о серии обрушений в деревне Караулово. Авторы утверждают, что оползни в деревне начались 6 лет назад, когда в овраг рухнули два нежилых дома, в 2021 году сползли ещё три дома, в том числе и жилые. Сейчас, говорится в публикации, подвижки грунта усилились, оборвало водяную трубу, из-за чего не менее 50 домов остались без воды. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
Последствия оползней в поселке Уркарах в Дагестане - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
В Дагестане 33 села остались без транспортного сообщения из-за оползней
21 апреля, 01:15
"На данный момент в Караулово введен режим чрезвычайной ситуации. Выполнены работы по определению технического состояния оврага, работы по спрямлению и расчистке русла ручья в овраге, установлены заглушки на отводах недействующих газопроводов, переложено 200 метров водопровода для бесперебойной подачи ресурса местным жителям", - сказано в сообщении мэрии.
Там отметили, что в декабре 2020 года подрядная организация провела специальные инженерные изыскания, которые показали, что основной причиной оползневых процессов является переувлажнение грунтов. Также, уточняется в сообщении, на развитие оползневых процессов повлияли вывод канализационных стоков из соседних домов в овраг, засыпка оврага бытовым и строительным мусором, а также пригруз края оврага новыми строениями.
По данным городской администрации, всего в границах деревни Караулово расположено 108 частных домов. В зону чрезвычайной ситуации с 2020 по 2026 годы попало 7 объектов, из них 5 домовладений и 2 земельных участка.
Последствия оползня в Дахадаевском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Около ста домов в Дахадаевском районе Дагестана повреждены из-за оползней
15 апреля, 13:50
"Жителям четырех домовладений было предложено жилье в маневренном фонде. Согласился один житель... Также совместно с областным правительством решается вопрос о проведении реквизиции 4 домов и 2 земельных участков, находящихся в частной собственности. На данный момент собственники трех объектов дали согласие на проведение мероприятий по реквизиции и выкупу их земельных участков и строений. Рассматривается вопрос по выделению компенсационных выплат", - рассказали в мэрии.
Также, по информации администрации, сейчас власти ведут поиск вариантов прокладки постоянной линии водопровода с учетом опасности оползня и совместно с ООО "Газпром газораспределение" работают над возобновлением газоснабжения домов вне оползневой зоны.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Подросток из Нижнего Новгорода, ранивший двух одноклассников, получил срок
23 апреля, 15:38
 
ПроисшествияКстовский районНижний НовгородРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала