На космодроме Куру в Гвиане разрушили стартовую площадку для ракет "Союз"
23:20 24.04.2026
На космодроме Куру в Гвиане разрушили стартовую площадку для ракет "Союз"

Techniques Spatiales: во Франции разрушена стартовая площадка для ракет «Союз»

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМобильная башня обслуживания с ракетой-носителем "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Мобильная башня обслуживания с ракетой-носителем "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стартовую площадку для ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане разрушили.
  • За время работы стартовой площадки с 2011 по 2022 год с нее совершили 27 запусков.
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Стартовая площадка для ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане была разрушена в пятницу, сообщает французское специализированное издание Techniques Spatiales.
"Сегодня стартовая площадка (для ракет – ред.) "Союз" на космодроме Куру (была – ред.) разрушена", - говорится в сообщении на странице издания в социальной сети Х, где также опубликовано видео с разрушением стартовой площадки.
По информации издания, за время работы этой стартовой площадки с 2011 по 2022 год с нее было совершено 27 запусков. Эксплуатация площадки была впоследствии прекращена.
Территория бывшей площадки для запуска ракет "Союз" была передана компании Maiaspace, принадлежащей французской аэрокосмической корпорации ArianeGroupe, которая рассчитывает на ней построить площадку для запуска своей работающей на метане ракеты-носителя Maia, уточняет издание.
Космодром Куру, известный также под официальным называнием Гвианский космический центр, расположен во французском департаменте Гвиана в северо-восточной части Южной Америки на побережье Атлантического океана.
