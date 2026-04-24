Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 24.04.2026 (обновлено: 21:39 24.04.2026)
Троих туристов, попавших под лавину в Бурятии, нашли живыми, один погиб

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Гора Мунку-Сардык в Бурятии
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Гора Мунку-Сардык в Бурятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Троих туристов из группы, попавшей под лавину на горе в Бурятии, нашли живыми.
  • Там же обнаружили тело еще одного члена группы.
  • Всего в ней было семь человек.
  • Следственный комитет возбудил дело о небезопасных услугах.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Троих туристов из группы, попавшей под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии, нашли живыми, еще один погиб, сообщило региональное управление МЧС.
"В результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести. Спасатели оказали им первую помощь и доставили в лагерь, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — говорится в публикации на платформе "Макс".
Восхождение на гору Мунку-Сардык - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Бурятии рассказали о выживших туристах из группы, спускавшейся с горы
22 апреля, 11:25
При обследования района там обнаружили тело еще одного члена группы, в которой было семь человек.
По предварительным данным, она совершала восхождение к пику Конституции. На перевале "26-го партийного съезда" на них сошла снежная масса. Трое туристов находились в стороне, поэтому смогли сообщить о происшествии по рации. Остальные, предположительно, остаются под снегом. Следственный комитет возбудил дело о небезопасных услугах.
До этого, 18 апреля, на маршрут вышла другая группа в составе 15 человек из Красноярска. В ночь на вторник несколько из них добрались до дороги и оставили в кафе записку о гибели троих альпинистов. Как позднее уточнили в МЧС, причиной смерти стало переохлаждение. Тела погибших уже спустили с горы, остальные вернулись самостоятельно.
Всех организаторов тура — директора фирмы, его заместителя и инструктора — арестовали на два месяца.
Гора Мунку-Сардык в Бурятии - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Турист рассказал о погоде на Мунку-Сардык в ночь гибели альпинистов
21 апреля, 15:59
 
Республика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала