В Тюмени начальника отдела полиции обвинили в получении крупной взятки

ТЮМЕНЬ, 24 апр — РИА Новости. Начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по городу Тюмени обвиняется в получении крупной взятки, по решению суда он отправлен под стажу, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.