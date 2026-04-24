В Тюмени начальника отдела полиции обвинили в получении крупной взятки - РИА Новости, 24.04.2026
19:42 24.04.2026
В Тюмени начальника отдела полиции обвинили в получении крупной взятки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Тюмени обвинили в получении крупной взятки.
  • По версии следствия, с января 2024 по июнь 2025 года полицейский через посредника получил 10 миллионов рублей за покровительство организаторам сети подпольных игорных клубов.
  • Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
ТЮМЕНЬ, 24 апр — РИА Новости. Начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по городу Тюмени обвиняется в получении крупной взятки, по решению суда он отправлен под стажу, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.
По версии следствия, с января 2024 по июнь 2025 года сотрудник полиции через посредника получил 10 миллионов рублей за покровительство двум жителям Свердловской области, которые организовали в Тюмени сеть подпольных игорных клубов. Факт взятки выявлен при расследовании дела о незаконной организации игорного бизнеса.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Тюмени. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее терминалы для проведения азартных игр были обнаружены и изъяты в нежилых помещениях Тюмени по улицам Магаданской, Олимпийской, Пермякова, Тимуровцев, Одесской, а также в Ткацком проезде.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области РИА Новости сообщили, что проводится проверка, при подтверждении вины сотрудника он понесет наказание в установленном законом порядке и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
