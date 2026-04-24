Рейтинг@Mail.ru
В Омске простятся с зоозащитницей, умершей после избиения
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 24.04.2026 (обновлено: 22:35 24.04.2026)
В Омске простятся с зоозащитницей, умершей после избиения

В Омске простятся с зоозащитницей, умершей после нападения мужчин с собакой

© Фото : Валерия Зима/ВКонтакте
Валерия Белова - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото : Валерия Зима/ВКонтакте
Валерия Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прощание с 35-летней жительницей Омска Валерией Беловой, которая умерла после нападения с собакой, состоится 27 апреля.
  • ЧП произошло в конце марта на улице 21-й Амурской: двое нетрезвых мужчин с собакой напали на зоозащитницу, которая выгуливала своих собак.
  • Следственное управление СК РФ по Омской области организовало проверку по факту смерти женщины.
ОМСК, 24 апр — РИА Новости. Прощание с 35-летней омичкой Валерией Беловой, которая умерла после нападения, во время которого ее избили и натравили на нее собаку, состоится 27 апреля в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона в Омске, сообщила подруга женщины Елена Воронцова-Романова.
Нападение произошло в конце марта на улице 21-й Амурской в Омске. Двое нетрезвых мужчин с собакой напали на 35-летнюю зоозащитницу, которая выгуливала своих собак. Женщину избили, а один из мужчин натравил на нее стаффордширского терьера. В пятницу на странице Беловой в соцсети появилась информация о том, что она умерла у себя в квартире. В региональном УМВД уточнили, что на теле женщины не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти.
"Прощание с Лерой состоится в понедельник, 27 апреля 2026 года, в 12:00 по адресу: улица Перелета, 7, в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона", — написала подруга Валерии на ее странице в соцсети "ВКонтакте".
Следственное управление СК РФ по Омской области организовало проверку по факту смерти женщины.
 
ПроисшествияОмскРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала