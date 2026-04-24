В Омске простятся с зоозащитницей, умершей после избиения

ОМСК, 24 апр — РИА Новости. Прощание с 35-летней омичкой Валерией Беловой, которая умерла после нападения, во время которого ее избили и натравили на нее собаку, состоится 27 апреля в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона в Омске, сообщила подруга женщины Елена Воронцова-Романова.
Нападение произошло в конце марта на улице 21-й Амурской в Омске. Двое нетрезвых мужчин с собакой напали на 35-летнюю зоозащитницу, которая выгуливала своих собак. Женщину избили, а один из мужчин натравил на нее стаффордширского терьера. В пятницу на странице Беловой в соцсети появилась информация о том, что она умерла у себя в квартире. В региональном УМВД уточнили, что на теле женщины не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти.
"Прощание с Лерой состоится в понедельник, 27 апреля 2026 года, в 12:00 по адресу: улица Перелета, 7, в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона", — написала подруга Валерии на ее странице в соцсети "ВКонтакте".
Следственное управление СК РФ по Омской области организовало проверку по факту смерти женщины.