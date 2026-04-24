Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 24.04.2026
Жителя Брянской области арестовали за призывы к разрушению завода

Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя города Сельцо Брянской области арестовали за публичные призывы к разрушению одного из брянских заводов.
  • Советский районный суд Брянска заключил обвиняемого под стражу на два месяца — по 15 июня.
  • Брянский областной суд не нашел достаточных оснований для изменения меры пресечения и оставил постановление без изменения.
БРЯНСК, 24 апр – РИА Новости. Жителя города Сельцо Брянской области, который в интернете предложил разрушить завод и подвесил снимок с картой местности, арестовали за публичные призывы к террористической деятельности, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"По версии следствия, житель Сельцо опубликовал под новостным материалом, связанным с СВО, комментарии, содержащие призывы к разрушению одного из брянских заводов, и приложил снимок с картой местности. Противоправные действия были выявлены сотрудниками регионального УФСБ", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Задержанному предъявили обвинение по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Советский районный суд Брянска заключил его под стражу на два месяца - по 15 июня.
Адвокат обвиняемого подал апелляцию. Он просил изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на положительные данные о личности подзащитного.
"Брянский областной суд не нашел достаточных оснований для изменения меры пресечения и оставил постановление без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в релизе.
ПроисшествияСельцоБрянская областьРоссияБрянский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала