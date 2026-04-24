Жителя Брянской области арестовали за призывы к разрушению завода

- Жителя города Сельцо Брянской области арестовали за публичные призывы к разрушению одного из брянских заводов.
- Советский районный суд Брянска заключил обвиняемого под стражу на два месяца — по 15 июня.
- Брянский областной суд не нашел достаточных оснований для изменения меры пресечения и оставил постановление без изменения.
БРЯНСК, 24 апр – РИА Новости. Жителя города Сельцо Брянской области, который в интернете предложил разрушить завод и подвесил снимок с картой местности, арестовали за публичные призывы к террористической деятельности, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"По версии следствия, житель Сельцо опубликовал под новостным материалом, связанным с СВО, комментарии, содержащие призывы к разрушению одного из брянских заводов, и приложил снимок с картой местности. Противоправные действия были выявлены сотрудниками регионального УФСБ", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Адвокат обвиняемого подал апелляцию. Он просил изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на положительные данные о личности подзащитного.
"Брянский областной суд не нашел достаточных оснований для изменения меры пресечения и оставил постановление без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в релизе.
В Подмосковье арестовали мужчину, призывавшего ВСУ бомбить Москву
7 октября 2025, 09:54