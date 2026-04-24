Жителя Брянской области арестовали за призывы к разрушению завода

БРЯНСК, 24 апр – РИА Новости. Жителя города Сельцо Брянской области, который в интернете предложил разрушить завод и подвесил снимок с картой местности, арестовали за публичные призывы к террористической деятельности, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.