В Красноярском крае задержали мужчину за перевод ФБК* 500 рублей

КРАСНОЯРСК, 24 апр – РИА Новости. Сотрудник градообразующего предприятия задержан в Железногорске в Красноярском крае за финансирование экстремистской организации, сообщает региональный главк СК РФ.

По данным регионального СК, деньги подозреваемый перевел в августе 2021 года на счета признанной экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.