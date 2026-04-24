Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 24.04.2026
В Красноярском крае задержали мужчину за перевод ФБК* 500 рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Железногорске в Красноярском крае задержали сотрудника градообразующего предприятия за финансирование экстремистской организации.
  • Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье "финансирование экстремистской деятельности".
  • По версии следствия, подозреваемый перевел 500 рублей на счета ФБК*, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации.
КРАСНОЯРСК, 24 апр – РИА Новости. Сотрудник градообразующего предприятия задержан в Железногорске в Красноярском крае за финансирование экстремистской организации, сообщает региональный главк СК РФ.
"Следственным отделом по ЗАТО города Железногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего сотрудника градообразующего предприятия города Железногорска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ "финансирование экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
По данным регионального СК, деньги подозреваемый перевел в августе 2021 года на счета признанной экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что мужчина перевел 500 рублей в ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией*, признан в РФ экстремистским и ликвидирован).
* признан в РФ экстремистским и ликвидирован
ПроисшествияРоссияЖелезногорскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Фонд борьбы с коррупцией
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала