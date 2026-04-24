В Госдуме рассказали о новых правилах оформления больничных в декрете

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Норма, позволяющая родителю в декретном отпуске сохранить право на больничный и пособие по нетрудоспособности, если в это время он работает у другого страхователя, вступает в силу в России с 26 апреля, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Министерство здравоохранения РФ 15 апреля утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных в РФ . Также теперь получать листок нетрудоспособности смогут и самозанятые.

"С 26 апреля вступают в силу поправки к приказу Минздрава, согласно которым родитель в декретном отпуске сможет сохранить право уходить на больничный и получать пособие по нетрудоспособности, если он в этот период работает у другого страхователя", - сказал агентству Леонов

Парламентарий уточнил, что отец или мать в декрете сможет совмещать уход за своим ребенком с подработкой в другой организации, при этом сохраняя возможность выйти на оплачиваемый больничный в случае болезни.

Родители, воспитывающие ребенка, всегда нуждаются в любой поддержке, в особенности в ситуации, когда нагрянула болезнь, подчеркнул Леонов.