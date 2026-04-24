В Госдуме рассказали о новых правилах оформления больничных в декрете - РИА Новости, 24.04.2026
02:21 24.04.2026 (обновлено: 11:47 24.04.2026)
В Госдуме рассказали о новых правилах оформления больничных в декрете

Измерение артериального давления. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 26 апреля в России вступают в силу новые правила оформления больничных в декретном отпуске.
  • Родитель в декрете сможет сохранить право на больничный и пособие по нетрудоспособности, если работает у другого страхователя.
  • Самозанятые также смогут получать листок нетрудоспособности.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Норма, позволяющая родителю в декретном отпуске сохранить право на больничный и пособие по нетрудоспособности, если в это время он работает у другого страхователя, вступает в силу в России с 26 апреля, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
Министерство здравоохранения РФ 15 апреля утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных в РФ. Также теперь получать листок нетрудоспособности смогут и самозанятые.
"С 26 апреля вступают в силу поправки к приказу Минздрава, согласно которым родитель в декретном отпуске сможет сохранить право уходить на больничный и получать пособие по нетрудоспособности, если он в этот период работает у другого страхователя", - сказал агентству Леонов.
Парламентарий уточнил, что отец или мать в декрете сможет совмещать уход за своим ребенком с подработкой в другой организации, при этом сохраняя возможность выйти на оплачиваемый больничный в случае болезни.
Родители, воспитывающие ребенка, всегда нуждаются в любой поддержке, в особенности в ситуации, когда нагрянула болезнь, подчеркнул Леонов.
"Факт того, что будет сохранена возможность выйти на больничный, имея подработку в декрете, - это гарантия того, что семья не останется без поддержки в случае болезни, а родитель сможет уделить внимание ребенку и своему здоровью, не опасаясь финансовых потерь", - заключил депутат.
ОбществоРоссияГосдума РФСергей ЛеоновЛДПР
 
 
