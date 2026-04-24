В школе в Бийске ученик распылил перцовый баллончик

Краткий пересказ от РИА ИИ В школе в Бийске восьмиклассник распылил перцовый баллончик.

Несколько учеников пострадали, им потребовалась медицинская помощь.

Правоохранительные органы и прокуратура проводят проверки после происшествия.

БАРНАУЛ, 24 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы Алтайского края проводят проверки в связи с инцидентом в школе Бийска, восьмиклассник распылил в классе перцовый баллончик, несколько учеников пострадали.

По предварительным данным регионального СУСК, происшествие случилось утром в четверг в одной из школ Бийска

"Ученик 8 класса распылил в учебном классе перцовый баллончик. В результате произошедшего пострадали несколько учеников, которым потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении СУСК по региону.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа СУСК, проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские также проводят проверку.

"Предварительно установлено, что причиной инцидента стала ссора между подростками. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства", - сообщает пресс-служба главка МВД по региону.