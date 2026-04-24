В школе в Бийске ученик распылил перцовый баллончик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В школе в Бийске восьмиклассник распылил перцовый баллончик.
- Несколько учеников пострадали, им потребовалась медицинская помощь.
- Правоохранительные органы и прокуратура проводят проверки после происшествия.
БАРНАУЛ, 24 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы Алтайского края проводят проверки в связи с инцидентом в школе Бийска, восьмиклассник распылил в классе перцовый баллончик, несколько учеников пострадали.
По предварительным данным регионального СУСК, происшествие случилось утром в четверг в одной из школ Бийска.
"Ученик 8 класса распылил в учебном классе перцовый баллончик. В результате произошедшего пострадали несколько учеников, которым потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении СУСК по региону.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа СУСК, проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Полицейские также проводят проверку.
"Предварительно установлено, что причиной инцидента стала ссора между подростками. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства", - сообщает пресс-служба главка МВД по региону.
По факту происшествия также ведется прокурорская проверка. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору привлечь к ситуации органы системы профилактики.
