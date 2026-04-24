ПВО ночью уничтожила десять украинских беспилотников

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областями и Крымом, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи (с 21.00 мск 23 апреля до 07.00 мск 24 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.