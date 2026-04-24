В Смоленской области изъяли 27 тысяч банок фальшивой красной икры

БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Правоохранители изъяли в Смоленской области 27 тысяч банок фальшивой красной икры и икры щуки, которые предназначались для продажи в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Смоленской области мои коллеги изъяли из незаконного оборота 27 тысяч банок с псевдосахалинской красной икрой и икрой щуки якобы из Астрахани. По имеющимся данным, фальсификат должен был поступить для реализации в торговые точки Москвы", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".
Она добавила, что обвинение в производстве, хранении и перевозке товаров с поддельными средствами идентификации предъявлено директору коммерческой фирмы.
Волк уточнила, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.1 УК РФ. Для установления всех обстоятельств назначены товароведческая экспертиза и исследование качества пищевой продукции.
