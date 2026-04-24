Беспилотники ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 24.04.2026
Беспилотники ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Боевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
  • Украинские беспилотники атаковали шесть населенных пунктов Грайворонского округа Белгородской области.
  • В Грайвороне повреждены остекление и фасады двух объектов торговли, а также три легковых автомобиля.
  • В других населенных пунктах округа повреждены частные дома, линии электропередачи и транспортные средства.
БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники в пятницу атаковали шесть населенных пунктов Грайворонского округа Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Грайворонский округ под атаками беспилотников ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Грайворон вследствие атак беспилотников повреждены остекление и фасады двух объектов торговли, а также 3 легковых автомобиля, один из которых уничтожен огнем", - написал Гладков в Telegram-канале.

По данным губернатора, в Почаеве выбиты окна частного дома и огнем поврежден трактор, в Дунайке — линия электропередачи и частный дом после удара FPV-дрона. На дороге Илек-Пеньковка — Грайворон дрон разбил "Газель". В Горе-Подоле повреждены автомобиль и линия электропередачи, в Косилове — объект торговли и легковой автомобиль.
"В селе Новостроевка-Первая дрон сдетонировал возле социального объекта — повреждено остекление", — уточнил глава области.
Специальная военная операция на Украине · Происшествия · Грайворон · Белгородская область · Почаев · Вячеслав Гладков · Вооруженные силы Украины
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
