Беспилотники ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники в пятницу атаковали шесть населенных пунктов Грайворонского округа Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Грайворонский округ под атаками беспилотников ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Грайворон вследствие атак беспилотников повреждены остекление и фасады двух объектов торговли, а также 3 легковых автомобиля, один из которых уничтожен огнем", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, в Почаеве выбиты окна частного дома и огнем поврежден трактор, в Дунайке — линия электропередачи и частный дом после удара FPV-дрона. На дороге Илек-Пеньковка — Грайворон дрон разбил "Газель". В Горе-Подоле повреждены автомобиль и линия электропередачи, в Косилове — объект торговли и легковой автомобиль.
"В селе Новостроевка-Первая дрон сдетонировал возле социального объекта — повреждено остекление", — уточнил глава области.
