Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана прибыл в Исламабад - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 24.04.2026
Глава МИД Ирана прибыл в Исламабад

Tasnim: глава МИД Ирана прибыл в Пакистан для переговоров с США

© AP Photo / Vahid Salemi — Глава МИД Ирана Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Исламабад.
  • Пакистан является посредником в диалоге между Тегераном и Вашингтоном.
ТЕГЕРАН, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в столицу Пакистана, который является посредником в диалоге между Тегераном и Вашингтоном, передает агентство Tasnim.
Ранее министерство иностранных дел Ирана анонсировало визит Аракчи в Пакистан, а также в Оман и Россию для обсуждения усилий, направленных на окончание конфликта с США и Израилем.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Аракчи обсудит с представителями Пакистана и России окончание войны с США
Вчера, 18:59
«
"Аракчи прибыл в Исламабад", - говорится в сообщении Tasnim.
Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана.
Агентство Tasnim без ссылки на источники информации передавало, что у Аракчи не будет переговоров с американской стороной в Пакистане. Агентство упомянуло, что в заявлении МИД Ирана по визиту в Пакистан не сказано ничего о переговорах с США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Вчера, 20:10
 
В мире | Иран | Пакистан | США | Аббас Аракчи | Каролин Левитт | Стив Уиткофф | Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала