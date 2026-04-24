Глава МИД Ирана прибыл в Исламабад

ТЕГЕРАН, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в столицу Пакистана, который является посредником в диалоге между Тегераном и Вашингтоном, передает агентство Tasnim.
«
"Аракчи прибыл в Исламабад", - говорится в сообщении Tasnim.
Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана.
Агентство Tasnim без ссылки на источники информации передавало, что у Аракчи не будет переговоров с американской стороной в Пакистане. Агентство упомянуло, что в заявлении МИД Ирана по визиту в Пакистан не сказано ничего о переговорах с США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.