Глава Адыгеи Кумпилов провел заседание комиссии по ЧС

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По информации и.о. начальника Адыгейского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Виктории Гусевой, характер снегозапасов в горах дает основание ожидать большую водность рек в мае-июне. В период прохождения весенне-летнего половодья в бассейне реки Кубань наибольшую опасность несут дождевые паводки, которые накладываются на подъем уровня рек. Также отмечено, что пожароопасный период в регионе ориентировочно ожидается с мая по октябрь, местами с достижением опасного уровня (4-5 класса). Кумпилов подчеркнул важность точных и взвешенных прогнозов, которые объективно помогали бы органам власти вносить корректировки в свою работу.

О готовности республики к паводкам и пожароопасному сезону доложил начальник ГУ МЧС по РА Станислав Илющенко. Отмечено, что по результатам проверки республика признана готовой к выполнению задач в паводкоопасный и пожароопасный периоды. Глава Адыгеи особо указал на важность усиления работы МЧС не только по ликвидации, но и по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Кумпилову доложили о готовности ГТС к безопасному пропуску паводковых вод. По информации докладчиков, на территории республики насчитывается 163 гидротехнических сооружения. Бесхозяйных ГТС в регионе нет. По итогам проверок установлено неудовлетворительное состояние защитных дамб в Красногвардейском, Шовгеновском и Майкопском районах на ряде участков рек Белая, Фарс и Лаба.

"Мы отвечаем за комфорт, безопасность и качество жизни людей. Многое можно решать на уровне глав муниципалитетов, знающих проблемные участки рек. Там, где есть объективная угроза населению, мы уже сегодня должны принимать оперативные меры. Но в перспективе эти участки должны приводиться в порядок в рамках соответствующих государственных программ с должным финансированием", – сказал Кумпилов, его слова приводит пресс-служба регправительства.

Отмечается, что из-за 130 рек, протекающих по территории республики, негативное воздействие паводков возможно во всех муниципальных образованиях. За последние годы с привлечением федерального и регионального финансирования расчищено более 100 километров участков русел рек.

Отдельно сказано, что гидротехнические сооружения Краснодарского водохранилища к пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков готовы. Сотрудники Кубанского бассейнового водного управления продолжают работу по расчистке проблемных участков рек вблизи Майкопа, станицы Дондуковской, хутора Екатерининского, аула Джерокай. Подготовлены заявки на расчистку рек возле аула Блечепсин, хутора Красный и других населенных пунктов. Кумпилов сделал замечания из-за недостаточной работы ведомства по ликвидации карчи и наносов в Красногвардейском районе.