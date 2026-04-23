В офисе Зеленского заявили, что принудительная мобилизация продолжится - РИА Новости, 23.04.2026
13:27 23.04.2026
© Кадр видео из соцсетей
Принудительная мобилизация во Львове
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что принудительная мобилизация на Украине продолжится.
  • Буданов* отметил, что без мобилизации невозможно доукомплектовать войска, так как в стране миллионы уклонистов.
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов - ред.) дал понять, что принудительная мобилизация на Украине продолжится, иначе некому будет воевать - по его словам, в стране миллионы уклонистов.
"Вопрос мобилизации - не вопрос, который появился спонтанно. Это стандартная проблема для любой страны, которая применяла механизм мобилизации... Без мобилизации невозможно доукомплектовать войска. А страна долго в состоянии войны, все желающие уже добровольно пошли, а люди (все еще) нужны", - сказал Буданов* в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".
По его словам, если в ВСУ не будет людей, "упадет фронт", а потом и вся Украина. "Единственное, что можно попробовать реформировать, - это проявления нечеловеческого отношения к людям во время принудительного привода... а не сам факт привода (в военкоматы при мобилизации - ред.). У нас миллионы уклонистов", - добавил Буданов*.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
