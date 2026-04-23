"Позвонить России": на Западе вышли из себя из-за решения по Украине - РИА Новости, 23.04.2026
07:06 23.04.2026 (обновлено: 09:56 23.04.2026)
"Позвонить России": на Западе вышли из себя из-за решения по Украине

Профессор Диесен назвал массовым психозом решение Запада не говорить с Россией

Флажки Европейского союза и России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что решение Запада отказаться от диалога с Россией необъяснимо на фоне проблем Украины на фронте.
  • По словам Диесена, европейские элиты одержимы идеей победы над Россией и потеряли способность к адекватной внешней политике.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Решение Запада отказаться от диалога с Россией ради Украины просто необъяснимо на фоне колоссальных проблем Киева на фронте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"У Украины много проблем, и именно поэтому довольно сложно понять, почему, например, европейцы даже не хотят позвонить России и поговорить о европейской архитектуре безопасности. Я бы описал это как массовый психоз в Европе", — рассказал ученый.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Чудеса случаются": провокация Украины вызвала ярость на Западе
Вчера, 05:35
По его словам, европейские элиты оказались просто одержимы идеей победы над Россией, из-за чего потеряли всякую способность к адекватной внешней политике.
Глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине.
При этом Владимир Путин ранее подчеркнул, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"В районе Санкт-Петербурга": в США предупредили о плане НАТО против России
Вчера, 04:20
 
