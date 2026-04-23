Рейтинг@Mail.ru
"Это аморально": на Западе ужаснулись новому решению ЕС по России - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 23.04.2026
"Это аморально": на Западе ужаснулись новому решению ЕС по России

Политик Мема: новый пакет санкций против России ударит по Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема заявил, что Европейский союз еще больше опустошит Украину после одобрения 20-го пакета санкций против России.
  • По его словам, этим решением Брюссель загоняет себя в еще большую изоляцию.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Принимая 20-й пакет антироссийских санкций Европейский союз ударит по Украине, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
«
"Европейские депутаты, хлопающие в ладоши по поводу 20-го пакета санкций против России, на самом деле хлопают в ладоши за еще большее опустошение Украины. Европа не имеет никакого морального права вводить санкции, она работает на продолжение войны. Это аморально и чистейший абсурд", — признал политик.
Вручение всероссийской премии Служение - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Двойная стратегия". Предупреждение Путина встревожило Запад
Вчера, 15:24
Мема добавил, что проводимая Брюсселем политика двойных стандартов максимально подорвала доверие к европейской "демократии" и постепенно загоняет блок в международную изоляцию.
Вчера Reuters сообщило, что послы ЕС одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, а также 20-й пакет санкций против России.
Как заявил РИА Новости осведомленный европейский источник, ЕС планирует окончательно утвердить рестрикции против Москвы в четверг, а кредит — до конца недели.
Решение о совместном займе европейские страны приняли в декабре, чтобы покрыть финансовые потребности Киева на 2026 и 2027 годы (по 45 миллиардов евро соответственно). Еврокомиссия планировала начать выплаты уже в апреле, но инициативу блокировала Венгрия в ответ на решение украинских властей приостановить транзит российской нефти по "Дружбе". Ранее Владимир Зеленский утверждал, что Киев завершил ремонт трубопровода и готов возобновить поставки.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Новая война". На Западе запаниковали из-за хода ЕС против России
Вчера, 16:58
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала