Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финский политик Армандо Мема заявил, что Европейский союз еще больше опустошит Украину после одобрения 20-го пакета санкций против России.
- По его словам, этим решением Брюссель загоняет себя в еще большую изоляцию.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Принимая 20-й пакет антироссийских санкций Европейский союз ударит по Украине, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
«
"Европейские депутаты, хлопающие в ладоши по поводу 20-го пакета санкций против России, на самом деле хлопают в ладоши за еще большее опустошение Украины. Европа не имеет никакого морального права вводить санкции, она работает на продолжение войны. Это аморально и чистейший абсурд", — признал политик.
Мема добавил, что проводимая Брюсселем политика двойных стандартов максимально подорвала доверие к европейской "демократии" и постепенно загоняет блок в международную изоляцию.
Как заявил РИА Новости осведомленный европейский источник, ЕС планирует окончательно утвердить рестрикции против Москвы в четверг, а кредит — до конца недели.
Решение о совместном займе европейские страны приняли в декабре, чтобы покрыть финансовые потребности Киева на 2026 и 2027 годы (по 45 миллиардов евро соответственно). Еврокомиссия планировала начать выплаты уже в апреле, но инициативу блокировала Венгрия в ответ на решение украинских властей приостановить транзит российской нефти по "Дружбе". Ранее Владимир Зеленский утверждал, что Киев завершил ремонт трубопровода и готов возобновить поставки.