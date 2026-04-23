Министр просвещения Киргизии рассказала о статусе русского языка в стране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Русский язык в Киргизии остается языком межнационального общения и науки, он защищен конституцией республики, заявила министр просвещения страны Догдургуль Кендирбаева.
- Киргизский язык в республике остается в приоритете как национальный, при этом у молодежи востребован и английский язык, отметила Кендирбаева.
- Министр просвещения Киргизии обратилась к российской стороне с просьбой рассмотреть возможность субсидирования факультетов русского языка и вузов, которые готовят русскоязычных преподавателей точных наук.
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Русский язык в Киргизии остается языком межнационального общения и науки, он защищен конституцией республики, заявила в четверг министр просвещения страны Догдургуль Кендирбаева.
По словам Кендирбаевой, киргизский язык в республике остается в приоритете как национальный, но русский сохраняет статус языка межнационального общения и науки. В последнее время у молодежи очень востребован и английский - язык глобальной экономики.
"Один язык не должен быть конкурентом другого. У кыргызов есть такая пословица: "Один язык - одна возможность. Несколько языков - несколько возможностей", - сказала глава минпросвещения.
В своем выступлении Кендирбаева обратилась к российской стороне с просьбой рассмотреть возможность субсидирования факультетов русского языка и вузов, которые готовят русскоязычных преподавателей точных наук. Глава минпросвещения уточнила, что в настоящий момент школам республики, особенно в сельской местности, не хватает порядка 900 таких специалистов.
