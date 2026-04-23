Министр просвещения Киргизии рассказала о статусе русского языка в стране - РИА Новости, 23.04.2026
11:35 23.04.2026
Министр просвещения Киргизии рассказала о статусе русского языка в стране

Кендирбаева: русский язык в Киргизии остается языком межнационального общения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Русский язык в Киргизии остается языком межнационального общения и науки, он защищен конституцией республики, заявила министр просвещения страны Догдургуль Кендирбаева.
  • Киргизский язык в республике остается в приоритете как национальный, при этом у молодежи востребован и английский язык, отметила Кендирбаева.
  • Министр просвещения Киргизии обратилась к российской стороне с просьбой рассмотреть возможность субсидирования факультетов русского языка и вузов, которые готовят русскоязычных преподавателей точных наук.
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Русский язык в Киргизии остается языком межнационального общения и науки, он защищен конституцией республики, заявила в четверг министр просвещения страны Догдургуль Кендирбаева.
"Кыргызстан - билингвальная страна. Русский язык защищен конституцией. Полтора миллиона детей проходят уроки русского языка", - сказала Кендирбаева в ходе международного общественно-делового форума традиций и ценностей Евразии в Москве.
По словам Кендирбаевой, киргизский язык в республике остается в приоритете как национальный, но русский сохраняет статус языка межнационального общения и науки. В последнее время у молодежи очень востребован и английский - язык глобальной экономики.
"Один язык не должен быть конкурентом другого. У кыргызов есть такая пословица: "Один язык - одна возможность. Несколько языков - несколько возможностей", - сказала глава минпросвещения.
В своем выступлении Кендирбаева обратилась к российской стороне с просьбой рассмотреть возможность субсидирования факультетов русского языка и вузов, которые готовят русскоязычных преподавателей точных наук. Глава минпросвещения уточнила, что в настоящий момент школам республики, особенно в сельской местности, не хватает порядка 900 таких специалистов.
