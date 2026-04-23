Министр просвещения Киргизии обратилась к российской стороне с просьбой рассмотреть возможность субсидирования факультетов русского языка и вузов, которые готовят русскоязычных преподавателей точных наук.

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Русский язык в Киргизии остается языком межнационального общения и науки, он защищен конституцией республики, заявила в четверг министр просвещения страны Догдургуль Кендирбаева.

Москве. "Кыргызстан - билингвальная страна. Русский язык защищен конституцией. Полтора миллиона детей проходят уроки русского языка", - сказала Кендирбаева в ходе международного общественно-делового форума традиций и ценностей Евразии

По словам Кендирбаевой, киргизский язык в республике остается в приоритете как национальный, но русский сохраняет статус языка межнационального общения и науки. В последнее время у молодежи очень востребован и английский - язык глобальной экономики.

"Один язык не должен быть конкурентом другого. У кыргызов есть такая пословица: "Один язык - одна возможность. Несколько языков - несколько возможностей", - сказала глава минпросвещения.