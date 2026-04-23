Выплату "Мать-героиня" начнут перечислять автоматически с 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ СФР с 2027 года начнет автоматически перечислять выплату за присвоение звания "Мать-героиня".

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Выплату за присвоение звания "Мать-героиня" Социальный фонд России начнет перечислять автоматически с 2027 года, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.

Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на сайте нормативных правовых актов. Изменения планируют внести с 1 января 2027 года.

« "Предлагаемые изменения позволят СФР в большинстве случаев осуществлять такие выплаты на принципах социального казначейства, проактивно, на основании данных собственных информационных систем просто по факту награждения или присвоения звания", - сказано в сообщении.

Уточняется, что эта мера затронет также тех, кто будет награжден орденом "Родительская слава" или медалью ордена "Родительская слава".

Проект разработан в рамках программы цифровой трансформации в связи с передачей Соцфонду РФ полномочий по осуществлению выплат по этим основаниям. Сейчас такие выплаты начисляет Минтруд РФ с опорой на поступающие из регионов данные.