Выплату "Мать-героиня" начнут перечислять автоматически с 2027 года - РИА Новости, 23.04.2026
23:49 23.04.2026
Выплату "Мать-героиня" начнут перечислять автоматически с 2027 года

Минтруд: выплаты матерям-героиням будут перечислять автоматически с 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СФР с 2027 года начнет автоматически перечислять выплату за присвоение звания "Мать-героиня".
  • Изменения также затронут тех, кто будет награжден орденом "Родительская слава" или медалью ордена "Родительская слава".
  • Проект разработан в рамках программы цифровой трансформации в связи с передачей Соцфонду РФ полномочий по осуществлению выплат.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Выплату за присвоение звания "Мать-героиня" Социальный фонд России начнет перечислять автоматически с 2027 года, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.
Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на сайте нормативных правовых актов. Изменения планируют внести с 1 января 2027 года.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Мишустин назвал сумму выплат для матерей-героинь
29 января, 15:10


"Предлагаемые изменения позволят СФР в большинстве случаев осуществлять такие выплаты на принципах социального казначейства, проактивно, на основании данных собственных информационных систем просто по факту награждения или присвоения звания", - сказано в сообщении.

Уточняется, что эта мера затронет также тех, кто будет награжден орденом "Родительская слава" или медалью ордена "Родительская слава".
Проект разработан в рамках программы цифровой трансформации в связи с передачей Соцфонду РФ полномочий по осуществлению выплат по этим основаниям. Сейчас такие выплаты начисляет Минтруд РФ с опорой на поступающие из регионов данные.
Единовременная выплата осуществляется в размере 500 тысяч рублей награжденным орденом "Родительская слава", 200 тысяч рублей награжденным медалью ордена "Родительская слава" и 1 миллион рублей при присвоении звания "Мать-героиня".
Семья - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В Госдуме предложили уравнять "Матерей-героинь" в выплатах
14 апреля, 02:02
 
