Выплату "Мать-героиня" начнут перечислять автоматически с 2027 года

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Выплату за присвоение звания "Мать-героиня" Социальный фонд России начнет перечислять автоматически с 2027 года, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.
"Предлагаемые изменения позволят СФР в большинстве случаев осуществлять такие выплаты на принципах социального казначейства, проактивно, на основании данных собственных информационных систем просто по факту награждения или присвоения звания", - сказано в сообщении.
Уточняется, что эта мера затронет также тех, кто будет награжден орденом "Родительская слава" или медалью ордена "Родительская слава".
Проект разработан в рамках программы цифровой трансформации в связи с передачей Соцфонду РФ полномочий по осуществлению выплат по этим основаниям. Сейчас такие выплаты начисляет Минтруд РФ с опорой на поступающие из регионов данные.
Единовременная выплата осуществляется в размере 500 тысяч рублей награжденным орденом "Родительская слава", 200 тысяч рублей награжденным медалью ордена "Родительская слава" и 1 миллион рублей при присвоении звания "Мать-героиня".
