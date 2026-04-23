Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о новой семейной налоговой выплате - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 23.04.2026 (обновлено: 11:54 23.04.2026)
Голикова рассказала о новой семейной налоговой выплате

Новая налоговая выплата охватит более 4 миллионов российских семей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Семья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новая налоговая выплата охватит более четырех миллионов российских семей.
  • Она предназначена для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Более четырех миллионов семей смогут получить новую налоговую выплату, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена выплата. Она охватит более четырех миллионов семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей", — заявила она на конференции "Демографический перелом в России: пути достижения".
Как уточнили в Соцфонде, для оформления соцподдержки необходимо иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории страны. Это касается как детей, так и родителей. Последние также должны быть налоговыми резидентами и уплатить НДФЛ в году, предшествующем обращению за выплатой.
Кроме того, с 1 июня малоимущие семьи с двумя и более детьми до 18 или 23 лет, которые обучаются на дневном отделении, также получат возможность оформить регулярную выплату. Заявления будут принимать до 30 сентября.
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала