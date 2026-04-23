Голикова рассказала о новой семейной налоговой выплате

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Более четырех миллионов семей смогут получить новую налоговую выплату, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена выплата. Она охватит более четырех миллионов семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей", — заявила она на конференции "Демографический перелом в России: пути достижения".
Как уточнили в Соцфонде, для оформления соцподдержки необходимо иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории страны. Это касается как детей, так и родителей. Последние также должны быть налоговыми резидентами и уплатить НДФЛ в году, предшествующем обращению за выплатой.
Кроме того, с 1 июня малоимущие семьи с двумя и более детьми до 18 или 23 лет, которые обучаются на дневном отделении, также получат возможность оформить регулярную выплату. Заявления будут принимать до 30 сентября.
