Голикова рассказала о новой семейной налоговой выплате

Как уточнили в Соцфонде, для оформления соцподдержки необходимо иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории страны. Это касается как детей, так и родителей. Последние также должны быть налоговыми резидентами и уплатить НДФЛ в году, предшествующем обращению за выплатой.