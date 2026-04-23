В Госдуме рассказали, как получить налоговый вычет за значок ГТО
02:57 23.04.2026
В Госдуме рассказали, как получить налоговый вычет за значок ГТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для получения налогового вычета за значок ГТО необходимо быть налоговым резидентом, сдать нормативы ГТО и в том же году пройти профосмотр или диспансеризацию.
  • Сумма вычета фиксированная — 18 тысяч рублей в год, при ставке НДФЛ 13% экономия составит 2340 рублей.
  • Вычет можно получить через работодателя, написав заявление в бухгалтерию, либо через налоговую инспекцию по окончании года, подав декларацию 3-НДФЛ.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Нужно быть налоговым резидентом, сдать нормативы ГТО и в том же году пройти профосмотр или диспансеризацию для получения налогового вычета за значок ГТО, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").
"Для получения льготы нужно быть налоговым резидентом, иметь официальный доход, с которого удерживается налог, сдать нормативы ГТО для своей возрастной группы, получить знак отличия (золотой, серебряный или бронзовый) и в том же году пройти профосмотр или диспансеризацию", - сказал Чаплин.
Депутат добавил, что сумма вычета фиксированная — 18 тысяч рублей в год. По его словам, при ставке НДФЛ 13% экономия составит 2340 рублей, а при повышенных ставках — еще больше.
"Вычет предоставляется только лично сдавшему нормативы. Если значок получил ребенок, родители права на эту льготу не имеют", - отметил политик.
Он добавил, что для оформления нужны копия удостоверения к знаку ГТО или выписка из приказа Минспорта, а также справка из медучреждения о прохождении осмотра.
"Получить вычет можно двумя способами: через работодателя — написав заявление в бухгалтерию, — либо через налоговую инспекцию по окончании года, подав декларацию 3-НДФЛ. Самый удобный вариант — у работодателя, деньги не придут через год, а налог просто перестанут удерживать с ближайшей зарплаты", - сказал Чаплин.
По его словам, заявлять вычет можно ежегодно при условии подтверждения значка ГТО и прохождения медосмотра.
Парламентарий уточнил, что вычет не положен ИП на упрощенке и самозанятым, если у них нет иного дохода, облагаемого НДФЛ.
Депутат напомнил, что с 2025 года в России действует стандартный налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО, а в 2026 году процедуру его получения существенно упростили. По его словам, раньше требовалась диспансеризация, которая для граждан до 40 лет проводится раз в три года. Он добавил, что теперь достаточно ежегодного профилактического медосмотра.
"Это реальная мера поддержки за здоровый образ жизни, и я рекомендую всем, кто сдал нормативы, не откладывать оформление", - заключил политик.
