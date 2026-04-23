Силовики рассказали о бесчеловечном отношении командиров ВСУ к боевикам - РИА Новости, 23.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 23.04.2026
Силовики рассказали о бесчеловечном отношении командиров ВСУ к боевикам

Офицеры 30-й бригады ВСУ не считает прикомандированный личный состав за людей

Украинские боевики укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские боевики укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование 30-й механизированной бригады ВСУ не обеспечивает личный состав 14-й бригады, из-за чего военнослужащие остаются без воды, еды, медикаментов и топлива.
  • Украинские военнослужащие из 14-й бригады ВСУ пьют дождевую воду, а связь с позициями пропадает на несколько дней.
  • Полковник Анатолий Лисецкий, командир 14-й бригады ВСУ, был отправлен в отставку из-за провалов на фронте и коррупции.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Командование 30-й механизированной бригады не считает прикомандированный личный состав за людей, какими и являются украинские военнослужащие из 14-й бригады ВСУ, которые находятся долгое время на позициях без обеспечения, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
В четверг в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что украинские военные из 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, от истощения они теряют сознание. По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие пьют дождевую воду, связь с позициями часто пропадает на три-четыре дня, а логистика к фронту крайне затруднена.
"В соцсетях были опубликованы фотографии солдат 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые длительное время находятся на позициях без еды и пьют дождевую воду. На фотографиях прикомандированные военнослужащие, которых командование 14-й ОМБр передало в подчинение 30-й механизированной бригады", — рассказали силовики.
"Украинское командование, уже традиционно не считает прикомандированный личный состав за людей", - добавил собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что командир элитной 14-й бригады ВСУ с Западной Украины полковник Анатолий Лисецкий был отправлен в отставку из-за провалов на фронте и коррупции.
