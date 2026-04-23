Полковник Анатолий Лисецкий, командир 14-й бригады ВСУ, был отправлен в отставку из-за провалов на фронте и коррупции.

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Командование 30-й механизированной бригады не считает прикомандированный личный состав за людей, какими и являются украинские военнослужащие из 14-й бригады ВСУ, которые находятся долгое время на позициях без обеспечения, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

В четверг в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что украинские военные из 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, от истощения они теряют сознание. По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие пьют дождевую воду, связь с позициями часто пропадает на три-четыре дня, а логистика к фронту крайне затруднена.

"В соцсетях были опубликованы фотографии солдат 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые длительное время находятся на позициях без еды и пьют дождевую воду. На фотографиях прикомандированные военнослужащие, которых командование 14-й ОМБр передало в подчинение 30-й механизированной бригады", — рассказали силовики.

"Украинское командование, уже традиционно не считает прикомандированный личный состав за людей", - добавил собеседник агентства.