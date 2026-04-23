Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командный состав 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ открыто критикует Владимира Зеленского в соцсетях.
- Офицеры считают его предателем Украины.
- Один из них является националистом и сторонником Петра Порошенко*.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Командование одной из бригад ВСУ считает главу киевского режима Владимира Зеленского предателем, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Весь командный состав 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на своих страницах в соцсетях открыто критикует Зеленского", — рассказали собеседники агентства.
Так, в их распоряжении оказались персональные данные командиров боевых групп этой бригады. Из них следует, что один из офицеров — националист из Тернопольской области — ярый сторонник бывшего президента Украины Петра Порошенко*.
В последнее время силовики сообщают о нехватке личного состава у украинских боевиков. Для восполнения потерь на передовую направляют пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных.
При этом массовые издевательства в различных бригадах приводят к скандалам и протестам родственников военнослужащих. Они заявляют, что тех не эвакуируют с утраченных позиций, тем самым вынуждая сдаваться в плен, дают телефоны всего раз в неделю под наблюдением, убийства военных выдают за самоубийства и давят, чтобы они не писали рапорты с жалобами на командование.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.