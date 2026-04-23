Рейтинг@Mail.ru
"Отключают связь". Произошедшее в ВСУ шокировало депутата Рады
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 23.04.2026
"Отключают связь". Произошедшее в ВСУ шокировало депутата Рады

Дмитрук назвал произошедшее с украинскими военными из 14-й бригады ВСУ геноцидом

© REUTERSУкраинские военные
© REUTERS
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал геноцидом отношение Киева к военным, брошенным на фронте без продуктов, воды и лекарств.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отношение Киева к военным, брошенным на фронте на произвол судьбы без продуктов, воды и лекарств, можно назвать геноцидом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Геноцид Зеленского. Таких ситуаций тысячи по всему фронту. Мы узнаем о единицах. Часто про таких людей просто забывают или, правильнее сказать, забивают и отключают с ними связь. Лишний балласт", — написал он.
Дмитрук отметил, что командование ВСУ тоже никак не реагирует на эту ситуацию.
В четверг в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что украинские военные из 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, от истощения они теряют сознание. По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие пьют дождевую воду, связь с позициями часто пропадает на три-четыре дня, а логистика к фронту крайне затруднена.
Ранее РИА Новости передавало, что командир элитной 14-й бригады ВСУ с Западной Украины полковник Анатолий Лисецкий отправлен в отставку из-за провалов на фронте и коррупции.
Специальная военная операция на Украине, Киев, Артем Дмитрук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала