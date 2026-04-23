Губернатор Самарской области предупредил о продолжающейся атаке ВСУ

- ВСУ продолжают атаковать Самарскую область, работает ПВО.
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. ВСУ продолжают атаковать территорию Самарской области, работает ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Уважаемые жители! ВСУ продолжают бесчеловечные атаки на территорию Самарской области. Работает ПВО. Соблюдайте правила безопасности", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
В четверг Федорищев сообщил, что в Новокуйбышевске при атаке БПЛА на промышленные предприятия погиб человек. Предварительно, есть пострадавшие. Кроме того, обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре, на улице есть пострадавшие, одного человека госпитализировали. По данным мэра города Ивана Носкова, у дома повреждена кровля, частично выбиты стекла.