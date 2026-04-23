ВСУ используют мины, замаскированные под телефоны, рассказал морпех

Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под телефоны и сигареты, на добропольском направлении в ДНР.

ВСУ также применяют сбрасываемые с беспилотников магнитные мины.

ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под телефоны и сигареты, на добропольском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Лис".

По словам морского пехотинца 177-го гвардейского полка, такие устройства представляют серьезную опасность для личного состава.

"Противник использует самодельные мины, маскируя их под сигареты, телефоны и другие предметы. Человек подходит - и происходит детонация", - отметил он.

Военнослужащий добавил, что ВСУ также применяют сбрасываемые с беспилотников магнитные мины.

"Очень много различных устройств сбрасывают. Поэтому постоянно предупреждаем - не трогать ничего, что лежит на земле", - подчеркнул "Лис".

Он отметил, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо действовать строго по инструкции.