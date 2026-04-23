ВСУ используют мины, замаскированные под телефоны, рассказал морпех - РИА Новости, 23.04.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 23.04.2026
ВСУ используют мины, замаскированные под телефоны, рассказал морпех

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под телефоны и сигареты, на добропольском направлении в ДНР.
  • ВСУ также применяют сбрасываемые с беспилотников магнитные мины.
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под телефоны и сигареты, на добропольском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Лис".
По словам морского пехотинца 177-го гвардейского полка, такие устройства представляют серьезную опасность для личного состава.
"Противник использует самодельные мины, маскируя их под сигареты, телефоны и другие предметы. Человек подходит - и происходит детонация", - отметил он.
Военнослужащий добавил, что ВСУ также применяют сбрасываемые с беспилотников магнитные мины.
"Очень много различных устройств сбрасывают. Поэтому постоянно предупреждаем - не трогать ничего, что лежит на земле", - подчеркнул "Лис".
Он отметил, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо действовать строго по инструкции.
"Если что-то нашли - лучше доложить и дождаться саперов. Не брать в руки ни магазины, ни любые другие предметы, если они не вами оставлены", - пояснил морпех.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
