Контрразведчик Селивановский помог исправить кадровую ошибку Сталина

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Выдающийся советский военный контрразведчик Николай Селивановский в конце июля 1942 года на свой страх и риск, через головы своего непосредственного начальства написал Иосифу Сталину о необходимости смены недавно назначенного командующего Сталинградским фронтом Василия Гордова, который мог провалить битву за Сталинград - и глава советского государства согласился и исправил кадровую ошибку, об этом рассказала Федеральная служба безопасности России.

В четверг исполняется 125 лет со дня рождения одного из руководителей советской военной контрразведки генерал-лейтенанта Николая Николаевича Селивановского. В годы Великой Отечественной войны Селивановский руководил военной контрразведкой Юго-Западного, Сталинградского, Юго-Восточного, Донского и Южного фронтов, с первого до последнего дня участвовал в героической обороне Сталинграда

"Селивановский не боялся представлять руководству НКВД СССР нелицеприятные доклады о действительном положении дел на фронте", - подчеркивается в сообщении ФСБ

Российская спецслужба привела примеры личной смелости Селивановского. "Так, 22 июля 1942 года командующим Сталинградским фронтом был назначен генерал Гордов В.Н. Его назначение на этот ответственный пост вызвало удивление и недовольство среди многих командиров и особистов. В ходе февральских боев под Белгородом 21-я армия, которой командовал Гордов, потерпела ряд неудач. Большая часть вины за неудачи лежала на командующем, который скрывал их от командования фронта", - отмечается в сообщении.

Начальник Особого отдела Сталинградского фронта Селивановский, взяв на себя ответственность, направил в Москву шифртелеграмму на имя Сталина , в которой высказал мнение о том, что назначение Гордова на пост командующего фронтом - ошибка. Копию шифровки направили руководству советской военной контрразведки в Управление Особых отделов НКВД СССР. Вечером 26 июля Селивановского срочно вызвали в Москву на доклад к Сталину.

"Через много лет Николай Николаевич так вспоминал об этих событиях: "Я воспринял назначение Гордова как крупную кадровую ошибку, так как знал его как человека грубого, не пользующегося авторитетом среди участников разворачивающейся битвы за Сталинград, в военном отношении не очень искушенного. Естественно, у нас имелись все подтверждающие материалы. Все это изложил в телеграмме, которую направил лично И.В. Сталину, а копию – Л.П. Берии (наркому внутренних дел СССР - ред.)", - приводит ФСБ слова Селивановского.

Военный контрразведчик рассказывал, что было дальше. "Меня вызвали в Москву, и Берия долго меня ругал, заявляя при этом, что я "сую нос куда не следует", что "назначение командующих фронтами – это прерогатива Верховного командования", а не меня – особиста. Потом, по указанию Сталина, на Сталинградский фронт приезжал Абакумов (начальник советской военной контрразведки - ред.) и проверял, насколько я прав в своих доводах. Честно говоря, я сильно рисковал, и, будь что не так, не сносить бы мне головы… Но данные мои, видно, подтвердились, и вскоре Гордов под благовидным предлогом от командования фронтом был отстранен", - вспоминал Селивановский.

В ходе битвы за Сталинград Селивановский сделал очень многое для исправления недочетов в организации действий советских войск. ФСБ привела выдержки из рассекреченной докладной записки от 16 сентября 1942 года наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии в Государственный комитет обороны Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову , а также в Генштаб Красной армии. Записка была основана на данных Селивановского, который лично побывал в Сталинграде и видел происходящее в городе.

"Сталинград к обороне не был подготовлен. Укрепления на улицах заблаговременно сделаны не были, подземные склады с боеприпасами, продовольствием и медикаментами также не были организованы, в результате чего части вели уличные бои только один день, а боеприпасов уже ни у кого нет. Боеприпасы и продовольствие теперь приходится доставлять по единственно работающей переправе через Волгу и то только в ночное время, так как из действующих 4-х паровых паромов противник сегодня вывел из строя три", - писал Берия.

Как отмечал нарком НКВД, "личным выездом в Сталинград в ночь на 16 сентября" Селивановский установил, что оборона командного пункта (КП) 13-й Гвардейской стрелковой дивизии и пункта связи командующего 62-й армии генерала Василия Чуйкова, расположенных на берегу Волги, полностью не была организована, несмотря на то, что противник находится в 100–150 метрах от этих пунктов. В результате были приняты меры к организации обороны и усилению охраны КП. "Об изложенном и особо об отсутствии боеприпасов в частях, находящихся в Сталинграде, информирован командующий фронтом тов. Еременко", - писал Берия.