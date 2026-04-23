Контрразведчик Селивановский помог исправить кадровую ошибку Сталина

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Выдающийся советский военный контрразведчик Николай Селивановский в конце июля 1942 года на свой страх и риск, через головы своего непосредственного начальства написал Иосифу Сталину о необходимости смены недавно назначенного командующего Сталинградским фронтом Василия Гордова, который мог провалить битву за Сталинград - и глава советского государства согласился и исправил кадровую ошибку, об этом рассказала Федеральная служба безопасности России.
В четверг исполняется 125 лет со дня рождения одного из руководителей советской военной контрразведки генерал-лейтенанта Николая Николаевича Селивановского. В годы Великой Отечественной войны Селивановский руководил военной контрразведкой Юго-Западного, Сталинградского, Юго-Восточного, Донского и Южного фронтов, с первого до последнего дня участвовал в героической обороне Сталинграда.
Российская спецслужба привела примеры личной смелости Селивановского. "Так, 22 июля 1942 года командующим Сталинградским фронтом был назначен генерал Гордов В.Н. Его назначение на этот ответственный пост вызвало удивление и недовольство среди многих командиров и особистов. В ходе февральских боев под Белгородом 21-я армия, которой командовал Гордов, потерпела ряд неудач. Большая часть вины за неудачи лежала на командующем, который скрывал их от командования фронта", - отмечается в сообщении.
Начальник Особого отдела Сталинградского фронта Селивановский, взяв на себя ответственность, направил в Москву шифртелеграмму на имя Сталина, в которой высказал мнение о том, что назначение Гордова на пост командующего фронтом - ошибка. Копию шифровки направили руководству советской военной контрразведки в Управление Особых отделов НКВД СССР. Вечером 26 июля Селивановского срочно вызвали в Москву на доклад к Сталину.
"Через много лет Николай Николаевич так вспоминал об этих событиях: "Я воспринял назначение Гордова как крупную кадровую ошибку, так как знал его как человека грубого, не пользующегося авторитетом среди участников разворачивающейся битвы за Сталинград, в военном отношении не очень искушенного. Естественно, у нас имелись все подтверждающие материалы. Все это изложил в телеграмме, которую направил лично И.В. Сталину, а копию – Л.П. Берии (наркому внутренних дел СССР - ред.)", - приводит ФСБ слова Селивановского.
Военный контрразведчик рассказывал, что было дальше. "Меня вызвали в Москву, и Берия долго меня ругал, заявляя при этом, что я "сую нос куда не следует", что "назначение командующих фронтами – это прерогатива Верховного командования", а не меня – особиста. Потом, по указанию Сталина, на Сталинградский фронт приезжал Абакумов (начальник советской военной контрразведки - ред.) и проверял, насколько я прав в своих доводах. Честно говоря, я сильно рисковал, и, будь что не так, не сносить бы мне головы… Но данные мои, видно, подтвердились, и вскоре Гордов под благовидным предлогом от командования фронтом был отстранен", - вспоминал Селивановский.
В ходе битвы за Сталинград Селивановский сделал очень многое для исправления недочетов в организации действий советских войск. ФСБ привела выдержки из рассекреченной докладной записки от 16 сентября 1942 года наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии в Государственный комитет обороны Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову, а также в Генштаб Красной армии. Записка была основана на данных Селивановского, который лично побывал в Сталинграде и видел происходящее в городе.
"Сталинград к обороне не был подготовлен. Укрепления на улицах заблаговременно сделаны не были, подземные склады с боеприпасами, продовольствием и медикаментами также не были организованы, в результате чего части вели уличные бои только один день, а боеприпасов уже ни у кого нет. Боеприпасы и продовольствие теперь приходится доставлять по единственно работающей переправе через Волгу и то только в ночное время, так как из действующих 4-х паровых паромов противник сегодня вывел из строя три", - писал Берия.
Как отмечал нарком НКВД, "личным выездом в Сталинград в ночь на 16 сентября" Селивановский установил, что оборона командного пункта (КП) 13-й Гвардейской стрелковой дивизии и пункта связи командующего 62-й армии генерала Василия Чуйкова, расположенных на берегу Волги, полностью не была организована, несмотря на то, что противник находится в 100–150 метрах от этих пунктов. В результате были приняты меры к организации обороны и усилению охраны КП. "Об изложенном и особо об отсутствии боеприпасов в частях, находящихся в Сталинграде, информирован командующий фронтом тов. Еременко", - писал Берия.
После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом комиссар госбезопасности 3-го ранга Селивановский был представлен к награждению орденом Красного Знамени. Документ о награждении подписал командующий Южным фронтом генерал-полковник Родион Малиновский.