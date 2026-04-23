21:20 23.04.2026 (обновлено: 21:58 23.04.2026)
У водителя каршеринга, который наехал на пешеходов Москве, нет прав

Водитель каршеринга, наехавший на людей Москве, арендовал авто с чужого аккаунта

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Водитель каршеринга, который наехал на пешеходов, уходя от полицейской погони в Москве, арендовал автомобиль с чужого аккаунта, у него нет водительских прав, сообщает столичная прокуратура.
В четверг в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что автомобиль каршеринга наехал на пешеходов на Алтуфьевском шоссе в Москве, уходя от полицейской погони. В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали. Водителя и пассажира каршеринга задержали и доставили в отдел полиции.
"По предварительной информации, на Алтуфьевском шоссе 19-летний водитель арендованного под чужим аккаунтом автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, с последующим наездом на пешеходов", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".

В надзорном органе добавили, что у водителя каршеринга нет прав на управление транспортными средствами.
Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту
Последствия ДТП на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Врачи оказали помощь трем пострадавшим в ДТП на Алтуфьевском шоссе
Вчера, 21:07
 
