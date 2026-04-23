В оппозиции рассказали, для чего Молдавия закрывает русскоязычные СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Молдавии закрывают русскоязычные СМИ, чтобы снизить процент говорящих на этом языке, заявил экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
- По его словам, они воспринимают русский и все, что связано с Россией, как инструмент пропаганды или чего-то плохого.
КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Власти Молдавии закрывают русскоязычные СМИ, чтобы снизить процент говорящих в стране на русском языке, заявил экс-депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
"Институты власти в нашей стране борются с русским языком. И если хотите, даже с носителями русского языка. А у нас более половины, где-то 60%, может, даже 70% граждан нашей страны знают, понимают, говорят на русском языке. И для того чтобы понизить этот процент, в последние годы у нас было закрыто более 18 телеканалов", - сказал Боля.
Политик пояснил, что более половины из закрытых телеканалов вещали на русском языке либо ретранслировали контент из Российской Федерации на русском языке. По словам Боли, знание языков является большим преимуществом тогда, когда существует очень серьезная конкуренция среди стран, народов и их отдельных представителей. "Но, к сожалению, наши власти не воспринимают русский язык как язык экономического развития. Они воспринимают русский язык и все, что связано с Россией, последние шесть лет, как у нас у власти находится руководство партии "Действие и солидарность" во главе с президентом страны Майей Санду, как инструмент, как они говорят, пропаганды или чего-то плохого", - пояснил он.
Русский язык традиционно используется в Молдавии как язык межнационального общения, однако с 2018 года и после решения Конституционного суда в 2021 году его особый статус неоднократно становился предметом споров. Суд признал закон о восстановлении особого положения русского языка неконституционным, при этом подтвердил право жителей получать образование и официальную информацию на русском в пределах действующих норм.
В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране. Однако в прошлом году прозападная ПДС выступила с законодательной инициативой о закрытии в Молдавии Российского центра науки и культуры.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля 2025 года, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.