Минздрав обновил правила медосвидетельствования на ВИЧ-инфекции
11:32 23.04.2026 (обновлено: 11:35 23.04.2026)
Минздрав обновил правила медосвидетельствования на ВИЧ-инфекции

Минздрав утвердил новые правила медосвидетельствования на ВИЧ

© РИА Новости / Павел Лисицын
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови на ВИЧ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови на ВИЧ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минздрав России утвердил обновленные правила проведения обязательного медосвидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции.
  • С 1 сентября выдача заключения о результатах анализов будет осуществляться в срок до десяти дней с момента обращения.
  • Консультировать пациентов смогут только врачи и специалисты со средним профессиональным медобразованием. Они должны также иметь разрешение на осуществление деятельности и соответствующую квалификацию.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минздрав России утвердил обновленные правила проведения обязательного медосвидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции, они начнут действовать в России с 1 сентября, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, теперь выдача заключения о результатах обязательного медосвидетельствования осуществляется медицинской организацией в срок не более 10 дней со дня обращения.
Помимо того, консультирование пациентов смогут проводить только врачи и специалисты со средним профессиональным медобразованием, которые имеют допуск к осуществлению медицинской деятельности и повышение квалификации по вопросам консультирования пациентов с ВИЧ-инфекцией в объеме не менее 72 часов.
