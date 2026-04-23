Рижский депутат объяснил, почему Вайкуле делает антироссийские заявления

МИНСК, 23 апр — РИА Новости. Латвийская певица Лайма Вайкуле озвучивает антисоветскую и антироссийскую повестку только из конъюнктуры и потому, что должна это делать, так как живет в Прибалтике, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
При этом объективно в России она чувствовала себя лучше, чем в Латвии, считает политик.
"Мне кажется, что в России ей было гораздо комфортнее. Ее там любили, уважали. Она была вхожа во все кабинеты всех политиков и первых лиц", — сказал Росликов.
Депутат отметил, что не понимает, зачем певице понадобилось менять комфортную для нее Россию на Латвию.
"Куда? Зачем? Я не понимаю", — добавил он.
