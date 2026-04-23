22:54 23.04.2026
В Кривом Роге умер мобилизованный мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кривом Роге умер мобилизованный мужчина.
  • Его мобилизовали в отделении полиции, куда он обращался за водительским удостоверением, и уже из военкомата он жаловался родным на плохое самочувствие.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мобилизованный мужчина умер в военкомате Кривого Рога на Украине по неизвестным причинам, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на супругу погибшего.
"Мобилизованный умер в одном из районных военкоматов Кривого Рога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным украинских журналистов, 50-летнего мужчину мобилизовали в среду прямо в отделении полиции, куда он обращался для получения водительского удостоверения. Он связывался с родными уже из военкомата, жалуясь на плохое самочувствие. К утру четверга его родным сообщили о смерти мужчины. Деталей о причинах смерти и манере задержания мужчины журналисты не приводят.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ: на Украине умер мобилизованный, впавший в кому после ночи в военкомате
24 октября 2025, 11:57
 
