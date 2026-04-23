ЕС потребовал от Украины соблюдать права меньшинств для получения кредита

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз требует от Украины гарантировать права меньшинств для получения кредита в размере 90 миллиардов евро, говорится в опубликованном регламенте на сайте официального журнала ЕС. В тексте не уточняется, о каких меньшинств идет речь.
"В частности, Украина (должна - ред.) продолжать: обеспечивать эффективные демократические механизмы, поддерживать многопартийную парламентскую систему, соблюдать верховенство права, гарантировать соблюдение прав человека, включая права меньшинств. Соблюдение верховенства права также включает борьбу с коррупцией", - сказано в документе.
Совет Европейского союза, однако, не уточняет в тексте, о каких именно меньшинствах идёт речь и входит ли в их число русскоязычное меньшинство и верующих Украинской православной церкви.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила в марте, что на Украине продолжается попирание прав и дискриминация русскоязычного населения. Так, уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская ранее заявила о необходимости в два раза увеличить штрафы за использование русского языка.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ . СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ , проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.