В ЕС заявили о возможности снятия некоторых "красных линий" по Украине

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Лидеры ЕС в ходе саммита на Кипре рассматривает различные варианты вступления Украины, некоторые "красные линии" могут быть сняты, заявила на пресс-подходе глава евродипломатии Кая Каллас.
«
"Существует несколько предложений, находящихся на рассмотрении. И, конечно, мы можем обсуждать эти предложения, но на данный момент процесс осуществляется так же, как и для всех остальных, если только не будет достигнута иная договорённость", - сказала она.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
Каллас назвала условие для вступления Украины в Евросоюз
15 декабря 2025, 19:21