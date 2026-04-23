В ЕС заявили о возможности снятия некоторых "красных линий" по Украине
20:37 23.04.2026 (обновлено: 20:40 23.04.2026)
В ЕС заявили о возможности снятия некоторых "красных линий" по Украине

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Лидеры ЕС в ходе саммита на Кипре рассматривает различные варианты вступления Украины, некоторые "красные линии" могут быть сняты, заявила на пресс-подходе глава евродипломатии Кая Каллас.
"Существует несколько предложений, находящихся на рассмотрении. И, конечно, мы можем обсуждать эти предложения, но на данный момент процесс осуществляется так же, как и для всех остальных, если только не будет достигнута иная договорённость", - сказала она.
Каллас добавила, что возможно, ЕС может продвинуться по другим вопросам, которые ранее были обозначены как "красные линии" или заблокированы.
Ранее газета Financial Times писала, что Германия и Франция предложили предоставить Украине символические льготы членства в ЕС , что противоречит надежде Киева на ускоренное вступление в организацию.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
