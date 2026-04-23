МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Реальная политика Европы в отношении России и Украины может измениться из-за внутренних и внешних политических факторов, передает "Страна.ua".
Первый из них — состояние экономики в условиях резкого роста цен на энергоносители.
"Если ситуация в Персидском заливе в ближайшее время не стабилизируется, по и так испытывающей проблемы европейской экономике будет нанесен удар колоссальной силы, который поставит под вопрос саму возможность поддержки Украины в заявленных объемах. Второй фактор — рост угрозы прямой войны Европы и России в условиях ухудшения отношений ЕС и США", — сообщается в материале.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива наблюдается значительный рост цен на энергоносители в странах ЕС, которые одновременно готовятся отказаться от импорта российских газа и нефти.
Ранее Минобороны России сообщило, что действия европейских стан, которые размещают у себя производство беспилотников для Украины, все быстрее втягивают эти государства в конфронтацию с Москвой.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.