Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Европейские лидеры не знают, как завершить конфликт на Украине в пользу Киева и не планируют платить за него полную цену, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Когда вы слушаете Брюссель или читаете крупные европейские газеты, вы слышите только аплодисменты в поддержку существующего положения дел. Больше санкций. Больше оружия. Больше "стратегического терпения". Они называют это солидарностью. При всем уважении возникает вопрос: это действительно солидарность или нечто более циничное? Европейские лидеры говорят о "защите демократии", в то же время признаются в частных разговорах, что у них нет плана победы и реального намерения самим платить полную цену", — написала она в соцсети X.
Мендель также отметила, что европейские СМИ каждый день транслируют "тщательно отредактированную историю" об украинском конфликте.
"Реальность <…> совсем другая. Целые города и поселки превращены в руины. Сотни тысяч молодых украинских мужчин убиты или искалечены. Семьи измучены, экономика разрушена, и следующая зима может снова принести отключения электроэнергии и пустые полки в магазинах", — констатировала она.