Сотрудники ТЦК на Украине столкнули мужчину с крыши во время мобилизации - РИА Новости, 23.04.2026
13:42 23.04.2026 (обновлено: 14:27 23.04.2026)
Сотрудники ТЦК на Украине столкнули мужчину с крыши во время мобилизации

На Украине сотрудники военкомата сбросили мужчину с крыши во время мобилизации

  • Сотрудники военкомата на Украине столкнули мужчину с крыши дома во время принудительной мобилизации и унесли мобилизуемого в автомобиль ТЦК.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата в селе Струмовка Волынской области на западе Украины сбросили мужчину с крыши дома во время принудительной мобилизации, сообщил украинский телеканал "Новости.Live".
"На Волыни мужчину якобы сбросили с крыши во время задержания работниками ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)... После этого его потащили в автомобиль. Официальных комментариев от ТЦК или полиции нет", - говорится в Telegram-канале телеканала.
На кадрах из видео, опубликованном в канале, один из сотрудников военкомата находится на крыше одноэтажного дома, в процессе борьбы с мобилизуемым мужчиной он сталкивает его с крыши, падая вниз вместе с ним. Внизу второй сотрудник военкомата пытается поймать мужчину. Затем к ним подбегает еще один сотрудник военкомата, и военные уносят мобилизуемого мужчину с придомовой территории.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
