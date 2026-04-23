В офисе Зеленского выступили против легализации оружия на Украине - РИА Новости, 23.04.2026
13:00 23.04.2026
В офисе Зеленского выступили против легализации оружия на Украине

Буданов выступил против массовой легализации огнестрельного оружия на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Стрингер
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
  • Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* выступил против массовой легализации огнестрельного оружия на Украине.
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) выступил против массовой легализации огнестрельного оружия на Украине.
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко после инцидента со стрельбой в Киеве, в результате которого погибли семь человек, высказался в поддержку права граждан на огнестрельное оружие.
"Против просто легализации – раздать оружие людям. Это никогда не работало и сработает. Это всегда имеет две стороны. Первая – это вроде как мнимая защита. Другая сторона - это то, что случаев которые все видели несколько дней назад, при такой конфигурации может стать кратно больше, потому что оно будет у всех, и грозит намного большими проблемами чем то, что есть сейчас", - сказал Буданов* в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".
Полиция Киева 18 апреля сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы, затем скрылся в супермаркете, где взял людей в заложники. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелявший ликвидирован при задержании. По информации украинских СМИ им оказался бывший украинский военный Дмитрий Васильченков. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в результате стрельбы семь человек погибли, более 10 получили ранения.
* внесен в РФ в список экстремистов и террористов
