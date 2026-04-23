МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В порядочности киевского режима нельзя быть уверенными после спекуляций по поводу ремонта нефтепровода "Дружба", пишет швейцарская газета Die Weltwoche.
"Не успел Орбан уйти с поста, как трубопровод за одну ночь оказался исправен. Теперь должна потечь не только нефть, но и финансовые потоки: кредит в 90 миллиардов евро, заблокированный Венгрией, <…> теперь ожидает разморозки. Чудеса случаются! В том числе и "саморемонт" трубопровода", — сыронизировал автор статьи.
"Словакия намерена дать согласие (на кредит. — Прим. ред.) только тогда, когда придет первая капля нефти. Но даже после этого поток может быстро иссякнуть. Должен ли ЕС содержать на миллиарды налоговых евро своих граждан государство, которое намеренно наносит вред этим гражданам?" — задается вопросом Die Weltwoche.
По нефтепроводу "Дружба" идут поставки российского сырья в Венгрию и Словакию. В конце января Киев приостановил транзит энергоресурсов, ссылаясь на повреждения. Будапешт и Братислава считали, что с трубопроводом все было в порядке.
Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Украина устроила "нефтяную блокаду" страны в условиях энергокризиса с согласия Евросоюза. Они хотели вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения перед парламентскими выборами. Орбан ожидал, что Киев откроет трубопровод сразу же после голосования.
В начале недели будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал Зеленского перестать шантажировать страну и потребовал восстановить работу нефтепровода.