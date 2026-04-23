Рейтинг@Mail.ru
"Чудеса случаются": провокация Украины вызвала ярость на Западе - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 23.04.2026 (обновлено: 15:37 23.04.2026)
"Чудеса случаются": провокация Украины вызвала ярость на Западе

Weltwoche: получив кредит ЕС, Киев может вновь перекрыть "Дружбу"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швейцарская газета Die Weltwoche пишет, что после спекуляций по поводу ремонта нефтепровода "Дружба" в порядочности киевского режима нельзя быть уверенным.
  • По мнению автора статьи, Киев, получив обещанные Европой средства, может обмануть западных партнеров и снова перекрыть поставки топлива.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В порядочности киевского режима нельзя быть уверенными после спекуляций по поводу ремонта нефтепровода "Дружба", пишет швейцарская газета Die Weltwoche.
«

"Не успел Орбан уйти с поста, как трубопровод за одну ночь оказался исправен. Теперь должна потечь не только нефть, но и финансовые потоки: кредит в 90 миллиардов евро, заблокированный Венгрией, <…> теперь ожидает разморозки. Чудеса случаются! В том числе и "саморемонт" трубопровода", — сыронизировал автор статьи.

Автор отмечает, что Киев, получив обещанные Европой средства, может обмануть западных партнеров и снова перекрыть поставки топлива.
«

"Словакия намерена дать согласие (на кредит. — Прим. ред.) только тогда, когда придет первая капля нефти. Но даже после этого поток может быстро иссякнуть. Должен ли ЕС содержать на миллиарды налоговых евро своих граждан государство, которое намеренно наносит вред этим гражданам?" — задается вопросом Die Weltwoche.

По нефтепроводу "Дружба" идут поставки российского сырья в Венгрию и Словакию. В конце января Киев приостановил транзит энергоресурсов, ссылаясь на повреждения. Будапешт и Братислава считали, что с трубопроводом все было в порядке.
Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Украина устроила "нефтяную блокаду" страны в условиях энергокризиса с согласия Евросоюза. Они хотели вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения перед парламентскими выборами. Орбан ожидал, что Киев откроет трубопровод сразу же после голосования.
В ответ на действия Украины Венгрия перестала поставлять ей дизельное топливо и заблокировала кредит от ЕС на 90 миллиардов евро. Будапешт настаивал на возобновлении прокачки российской нефти перед снятием вето. Брюссель и Киев же требовали сделать все наоборот.
В начале недели будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал Зеленского перестать шантажировать страну и потребовал восстановить работу нефтепровода.
В миреКиевВенгрияУкраинаПетер МадьярВиктор ОрбанЕвросоюзПарламентские выборы в Венгрии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала