Украинский пленный назвал лучшее средство для побега от ТЦК

КУРСК, 23 апр - РИА Новости. Самокат стал самым эффективным средством передвижения для мужчин, спасающихся от мобилизации, поскольку на нём проще уйти от патрулей ТЦК (сотрудников украинского военкомата), чем пешком или на велосипеде, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Николай Герман.

"На самокате ты увидел патруль, ты можешь развернуться и уехать обратно. На велосипедах. Это самое безопасное, я думаю, средство передвижения. Потому что пешком тебя догнать могут", - рассказал Герман.

Он пояснил, что на велосипеде сложнее: пока остановишься и развернёшься, патруль уже может перехватить. А самокат позволяет действовать быстрее и гибче, поэтому поймать человека на самокате гораздо труднее.

"На велосипеде все равно они перед тобой выскочат. Ты пока остановишься, пока развернешься. А на самокате, мне кажется, проще. Плюс ты его где-то в руки - хоп - там перескочил, через что-то перебежал. Да, самокат, это, мне кажется, самое эффективное средство передвижения по городу", - добавил пленный.

Герман также отметил, что самокатов на улицах стало очень много именно с началом мобилизации. Раньше на них ездили и девушки, и мужчины, теперь же - в основном мужчины, потому что на машине блокпост может остановить, а самокат даёт реальный шанс уйти.

"Довольно, мне кажется, сложнее будет поймать тебя. И поэтому самокатов много стало. Как-то в один момент, как они стали популярными. Мужчины в основном на самокатах, потому что даже на машине блокпост тебя остановит. Развернешься, они же уже машину увидят, что ты развернулся, пешком просто догнать могут", - резюмировал Герман.