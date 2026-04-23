Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 23.04.2026
Украинский пленный назвал лучшее средство для побега от ТЦК

© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата. Архивное фото
Сотрудник военкомата. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самокат стал самым эффективным средством передвижения для мужчин, спасающихся от мобилизации на Украине, поскольку на нем проще уйти от патрулей ТЦК, чем пешком или на велосипеде, рассказал украинский военнопленный Николай Герман.
  • По словам Германа, самокатов на улицах стало очень много именно с началом мобилизации, и теперь в основном на них ездят мужчины.
КУРСК, 23 апр - РИА Новости. Самокат стал самым эффективным средством передвижения для мужчин, спасающихся от мобилизации, поскольку на нём проще уйти от патрулей ТЦК (сотрудников украинского военкомата), чем пешком или на велосипеде, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Николай Герман.
"На самокате ты увидел патруль, ты можешь развернуться и уехать обратно. На велосипедах. Это самое безопасное, я думаю, средство передвижения. Потому что пешком тебя догнать могут", - рассказал Герман.
Он пояснил, что на велосипеде сложнее: пока остановишься и развернёшься, патруль уже может перехватить. А самокат позволяет действовать быстрее и гибче, поэтому поймать человека на самокате гораздо труднее.
"На велосипеде все равно они перед тобой выскочат. Ты пока остановишься, пока развернешься. А на самокате, мне кажется, проще. Плюс ты его где-то в руки - хоп - там перескочил, через что-то перебежал. Да, самокат, это, мне кажется, самое эффективное средство передвижения по городу", - добавил пленный.
Герман также отметил, что самокатов на улицах стало очень много именно с началом мобилизации. Раньше на них ездили и девушки, и мужчины, теперь же - в основном мужчины, потому что на машине блокпост может остановить, а самокат даёт реальный шанс уйти.
"Довольно, мне кажется, сложнее будет поймать тебя. И поэтому самокатов много стало. Как-то в один момент, как они стали популярными. Мужчины в основном на самокатах, потому что даже на машине блокпост тебя остановит. Развернешься, они же уже машину увидят, что ты развернулся, пешком просто догнать могут", - резюмировал Герман.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
В миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала