Боец рассказал, каких солдат ВСУ отправляли на смертельные задания - РИА Новости, 23.04.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:24 23.04.2026 (обновлено: 13:34 23.04.2026)
Боец рассказал, каких солдат ВСУ отправляли на смертельные задания

Командование ВСУ отправляло солдат на смерть в зависимости от личных отношений

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Компас" заявил, что киевское командование отправляло солдат ВСУ на смертельные задания в зависимости от личных взаимоотношений.
  • Больше половины одного из отрядов ВСУ отправили на смертельные задания, когда руководство поняло, что уже нет смысла содержать столько людей, рассказал пленный.
НИКОЛЬСКОЕ, 23 апр – РИА Новости. Киевское командование намеренно отправляло на смертельные задания украинцев в зависимости от личных взаимоотношений с солдатами, заявил РИА Новости боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Компас".
"Больше половины (отряда ВСУ - ред.) отправили (на смертельные задания, - ред.), когда руководство поняло, что уже нет смысла содержать столько людей. Они (командование ВСУ – ред.) их по пять-шесть человек просто отправляли и врали насчет места и цели миссии", - сказал боец.
Он добавил, что украинское командование принимало решение, кого из бойцов отправить на смертельные задания, в зависимости от межличностных отношений с конкретными солдатами.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, сформировавших освободительное движение и ведущих борьбу с властями Украины. Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества в ЛНР, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
