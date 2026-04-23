На Западе выступили с призывом после выходки посла Украины в Польше

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Посла Украины в Польше Василия Бондара нужно признать персоной нон грата из-за его попытки оправдать преступления одного из главарей признанной экстремистской в России Украинской повстанческой армии* Романа Шухевича , пишет портал Steigan.
"Большинство из более чем 100 тысяч мирных жителей, жестоко убитых УПА-ОУН*, были женщинами и детьми, поэтому любой, кто решительно защищает виновных в этом преступлении — особенно главу УПА* Шухевича — должен ненавидеть поляков. Если так Боднар относится к ним, а похоже, что это так, его следует объявить персоной нон грата", — резюмирует автор материала
По словам автора статьи, человеку, открыто пропагандирующему нацистские взгляды, не место в Европе.
Ранее свое возмущение в связи с высказываниями Боднара выразил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он заявил о полном несогласии с украинским послом и подчеркнул, что ОУН-УПА* ответственны за преступления против польского народа.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
