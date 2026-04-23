Песков указал на антироссийскую направленность учений Польши и Франции - РИА Новости, 23.04.2026
18:09 23.04.2026 (обновлено: 18:15 23.04.2026)
Песков указал на антироссийскую направленность учений Польши и Франции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что совместные военные учения Польши и Франции являются проявлением военного строительства в Европе, направленного против России.
  • Он отметил всплеск милитаризма и агрессивности в Европе в отношении России.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совместные военные учения Польши и Франции являются прямым проявлением военного строительства в Европе, направленного против России, на это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим всплеск такого милитаризма в Европе, такой достаточной агрессивности в Европе в отношении России. Это прямое проявление военного строительства, которое имеет своею направленностью Российскую Федерацию. Возвращается полная конфронтация", - отметил Песков, комментируя военные учения Польши и Франции с отработкой потенциальных ударов по РФ.
