Песков указал на антироссийскую направленность учений Польши и Франции

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Совместные военные учения Польши и Франции являются прямым проявлением военного строительства в Европе, направленного против России, на это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим всплеск такого милитаризма в Европе, такой достаточной агрессивности в Европе в отношении России. Это прямое проявление военного строительства, которое имеет своею направленностью Российскую Федерацию. Возвращается полная конфронтация", - отметил Песков, комментируя военные учения Польши и Франции с отработкой потенциальных ударов по РФ.