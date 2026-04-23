Юбилейный 10-й спортивный турнир "Диалог религий" прошел в четверг в Москве
18:10 23.04.2026

Юбилейный 10-й спортивный турнир "Диалог религий" прошел в четверг в Москве

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМяч для мини-футбола
Мяч для мини-футбола - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Мяч для мини-футбола
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве прошел юбилейный 10-й спортивный турнир "Диалог религий" с участием представителей различных конфессий России.
  • Первые места по мини-футболу и настольному теннису заняли представители Духовного управления мусульман Российской Федерации, по шахматам — местной исламской религиозной организации СВАО Москвы "Ихсан".
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что подобные мероприятия служат свидетельством взаимопонимания между представителями различных национальностей и религий России.
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Юбилейный 10-й спортивный турнир "Диалог религий" с участием представителей религий России прошел в четверг в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов турнира - Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – РОСХВЕ (пятидесятников).
"Двадцать третьего апреля в Москве в десятый раз прошли ежегодные спортивные соревнования по мини-футболу, шахматам и настольному теннису между духовенством, исповедующим православие, католицизм, протестантизм, ислам, иудаизм и буддизм. Первые места по мини-футболу и настольному теннису заняли представители Духовного управления мусульман Российской Федерации, по шахматам – местной исламской религиозной организации СВАО Москвы "Ихсан", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что за десять лет проведения турнира в нем приняли участие почти две тысячи человек. "Символично, что юбилейный турнир состоялся в Год единства народов России. Россия — уникальная страна, где веками складывалась культура взаимоуважения между разными народами и религиями. Это находит своё отражение в том числе в спорте. Турнир "Диалог религий" является уникальным примером того, как спорт может служить языком общения", - добавили в РОСХВЕ.
Приветствие участникам направил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который отметил, что подобные мероприятия "служат свидетельством взаимопонимания между представителями различных национальностей и религий России".
Организаторы турнира - Централизованная религиозная организация Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
