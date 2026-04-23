Юбилейный 10-й спортивный турнир "Диалог религий" прошел в четверг в Москве

"Двадцать третьего апреля в Москве в десятый раз прошли ежегодные спортивные соревнования по мини-футболу, шахматам и настольному теннису между духовенством, исповедующим православие, католицизм, протестантизм, ислам, иудаизм и буддизм. Первые места по мини-футболу и настольному теннису заняли представители Духовного управления мусульман Российской Федерации, по шахматам – местной исламской религиозной организации СВАО Москвы "Ихсан", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что за десять лет проведения турнира в нем приняли участие почти две тысячи человек. "Символично, что юбилейный турнир состоялся в Год единства народов России. Россия — уникальная страна, где веками складывалась культура взаимоуважения между разными народами и религиями. Это находит своё отражение в том числе в спорте. Турнир "Диалог религий" является уникальным примером того, как спорт может служить языком общения", - добавили в РОСХВЕ.