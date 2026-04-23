В Туапсе локализовали пожар на морском терминале

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На морском терминале в Туапсе локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
Пожар на нефтяном терминале начался из-за атаки украинских БПЛА в ночь на 20 апреля. Разлив нефтепродуктов в реке Туапсе удалось локализовать специальными боновыми заграждениями.