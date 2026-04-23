Трамп вновь заявил о намерении добиться от Ирана наилучшей сделки

23:56 23.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил о намерении добиться от Ирана наилучшей сделки.
  • Он добавил, что готов заключить ее прямо сейчас.
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил в четверг о намерении добиться от Ирана наилучшей сделки.
"Запомните: я хочу добиться наилучшей сделки. Я мог бы заключить ее прямо сейчас", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
При этом глава американской администрации признал, что США сами создали ситуацию, при которой в Иране, по его мнению, будто бы нет единого руководства. Он также заявил, что США "создали настоящий хаос" Ирану.
Во вторник Трамп заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
