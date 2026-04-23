Трамп вновь заявил о намерении добиться от Ирана наилучшей сделки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил о намерении добиться от Ирана наилучшей сделки.
- Он добавил, что готов заключить ее прямо сейчас.
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил в четверг о намерении добиться от Ирана наилучшей сделки.
«
"Запомните: я хочу добиться наилучшей сделки. Я мог бы заключить ее прямо сейчас", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Во вторник Трамп заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
